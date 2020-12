(Hoe) gaat 5G de zorg veranderen?

Zoals ik al onlangs al in een online bijdrage voor ICT&health schreef, is Nokia na jarenlang marktleiderschap op het gebied van mobiele telefonie tegenwoordig vooral groot in draadloze netwerkinfrastructuur. Zij behoren wereldwijd tot de top 3 enablers van 5G (die top 3 bestaat verder uit Huawei en Ericsson). Wat kan 5G voor de zorg betekenen?