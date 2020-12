Keerverbod is van kracht

‘Hallo, … ben je daar?’ ‘Wij zien je niet, kan je ons horen?’ ‘Kan je een geluid maken zodat we weten dat je er bent?’ Wanneer je dit leest in november of december 2020, denkt iedereen onmiddellijk aan de dagelijkse probleempjes die bij beeldbellen en thuiswerken horen. Had je dit gelezen in november of december 2019, dan had je eerder gedacht aan … een seance om te ‘communiceren’ met een geest. Nog maar eens een teken hoe snel onze wereld kan veranderen. Maar persoonlijk merk ik dagelijks dat die veranderingen, zij het op het vlak van digitalisering, niet voor iedereen vlot verlopen.