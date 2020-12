Pandemie verandert versnipperd diagnostisch landschap Saltro bouwt in recordtijd ‘megalab’ voor 30.000 tests per dag

Testen, testen en nog eens testen. Dat devies geldt na de aanvankelijke terughoudendheid onder deskundigen als de panacee voor het indammen van de coronapandemie. In elk geval totdat er een of meer afdoende beschermende vaccins en/of medicijnen beschikbaar zijn om de verspreiding van COVID-19 virus te voorkomen en de ziekte milder te doen verlopen. Inmiddels ligt de testcapaciteit op zo’n 70.000 tests per dag en verloopt de gewenste verdere opschaling gestaag naar een capaciteit van 130.000 tests per dag begin volgend jaar tot 300.00 per dag in mei.