Saskia Peek (Sint Maartenskliniek): ‘Beeldbellen structureel onderdeel peuterrevalidatie’

Beeld- of videobellen werd na het invoeren van lockdown-maatregelen afgelopen maart de nieuwe norm. Zo ook in de Nijmeegse Sint Maartenskliniek. Revalidatietrajecten moesten opeens grotendeels op afstand plaatsvinden. Maar wat als je moet videobellen met hele jonge kinderen en hun ouders? Hoe leg je uit dat je niet meer naar de kliniek zelf komt en hoe maken peuters virtueel kennis met behandelaars? Logopediste Saskia Peek en Manal Hopmans, ouder van de driejarige Rayèn, vertellen over hun ervaringen.