‘Subsidie digitale gegevensuitwisseling geboortezorg nu regelen’

De behoefte aan goede digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg is groot. In de dagelijkse praktijk van netwerkzorg, ongeplande zorg en soms acute zorg, willen zorgverleners op elk moment de juiste, actuele informatie over hun cliënt op hun scherm kunnen zien. VWS heeft daarom een VIPP-subsidie beschikbaar gesteld voor versnelling van digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorg. Wat zijn de ervaringen van de regio’s die de subsidie VIPP Babyconnect aanvragen of al hebben ontvangen?