Toekomstverhalen voor de zorg van vandaag

Wie heeft er als kind geen fles in zee gegooid met een brief voor een onbekende in een ver land? Wie heeft er geen schatten begraven – knikkers, kroonkurken, briefjes in geheimschrift – voor archeologen van de toekomst? Toen de Schotse kunstenaar Katie Paterson het project Future Library bedacht, moet ze het kind in haar de ruimte hebben gegeven. Haar bibliotheek groeit sinds 2014 jaarlijks met één boek dat ongelezen wordt bijgezet, totdat in 2114 alle honderd manuscripten in boekvorm worden gepubliceerd. Duizend bomen, nu nog zaailingen in het Nordmarkawoud buiten Oslo, worden dan gerooid voor het benodigde papier.