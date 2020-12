Transferpunt Zorg en Welzijn voor versnelde instroom personeel

Het Transferpunt Zorg en Welzijn helpt werkzoekenden op basis van hun skills aan een baan in zorg en welzijn. Het gaat om mensen die door de Covid-19 pandemie hun baan kwijtraken in sectoren als de luchtvaart, de horeca of de evenementenbranche. Het Transferpunt zet in op assessment, skills-matching, loopbaan-coaching en scholing om mensen duurzaam te plaatsen in functies die bij hen passen.