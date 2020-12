Vinood Mangroelal (directeur KPN health a.i.): ‘Maak gebruik van de kracht van collectiviteit’

Vinood Mangroelal, ad interim Directeur KPN Health, wil de focus de komende jaren leggen op de digitaal betrokken patiënt en zorgprofessional: de eindgebruikers van digitale technologie. “Het is van enorm belang om de zorg toegankelijk te houden”, stelt Mangroelal. “Digitale technologie kan daar aan bijdragen, zo is in de coronacrisis gebleken. Maar dan moeten zorgaanbieders nog meer dan voorheen van elkaar leren, in plaats van toch weer zelf het wiel uit te vinden.”