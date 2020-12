Zelfscan digitale vaardigheden voor huisartsen

Op 19 november lanceerde de coalitie Digivaardig in de zorg de zelftest digitale vaardigheden voor huisartsen. Met deze zelftest kunnen huisartsen in kaart brengen hoe hun digitale vaardigheden ervoor staan. Huisarts Hans van Selm en Reos-adviseur Hanneke Zandbergen dachten mee en vertellen over hun motivatie en ervaringen.