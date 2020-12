Zijn sociale robots de lifestyle coaches van de toekomst?

Je eigen gezondheid is een groot goed, dat geldt voor ieder mens. Zelf ben je één van de belangrijkste sleutels tot een gezond, gelukkig en succesvol leven. We kunnen door goed voor onszelf te zorgen, zo lang mogelijk gezond leven en soms zelfs ook weer gezond ‘worden’. Maar onze gezondheid staat continu onder druk als gevolg van keuzes in onze leefstijl en leefomgeving. Volgens de website van het RIVM is ongezond gedrag zelfs verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de ziektelast. Kunnen sociale robots een uitkomst bieden door aan de preventieve kant van de zorg van meerwaarde te zijn?