Zit uw innovatie ook in een intelligente lockdown?

Het zijn nu al maanden ongewone, om niet te zeggen bizarre tijden. Ook onze Raad van Toezicht besteedt veel aandacht aan hoe de organisatie omgaat met COVID-19. Wat betekent het voor onze medewerkers? Zijn ze goed beschermd? Wat is de emotionele draagkracht? Kunnen ze het nog allemaal aan? Hoe schalen we de zorg in ons ziekenhuis weer verantwoord op, dan wel hoe voorkomen we dat we (te ver) moeten afschalen? Komt er een derde golf? Hoe houden we alle ballen in de lucht? Blijven we financieel overeind met de voorgestelde CB-regeling?