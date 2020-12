Zorghelden en hun ambitie voor digitale zorginnovatie

Een jaar geleden presenteerden we in ICT&health zeventien zorghelden, een benaming die secretaris-generaal Erik Gerritsen (VWS) aan hen toekende in de tijd dat er nog geen corona was. Het gaat om zorgprofessionals die bezig zijn met zorginnovatie, vaak samen met hun patiënten en cliënten. “Zij zijn de zorghelden, die de digitale transformatie daadwerkelijk in de praktijk brengen”, aldus Gerritsen in ICT&health 6, 2019.