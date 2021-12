‘Durf de juiste vraag te stellen’

De zorg in Nederland is over het algemeen heel goed, maar kraakt en piept wel. Door de vergrijzing, de arbeidsmarktkrapte en de coronapandemie komt er meer vraag naar zorg op ons af en moeten we die zorg met minder zorgprofessionals leveren. Hoe kunnen we dan kwalitatief goede en betaalbare zorg blijven verlenen? Deze vraag komen we vaak tegen in de politiek en media. Maar hier gaat het meteen mis. We stellen namelijk niet de juiste vraag om het probleem op te lossen. Daarnaast hebben we onze eigen beperkende overtuigingen van ‘hoe het hoort’ of ‘we doen het altijd al zo’, wat belemmerend werkt bij het bedenken hoe het ook ánders kan.