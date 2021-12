Virtual Ward brengt gezondere bevolking dichterbij

De Virtual Ward – de virtuele afdeling – verandert de zorg van binnenuit. Zorgprofessionals van verschillende instellingen werken samen in compacte teams rond een patiënt. Doordat meerdere ogen de patiënt zien, worden klachten en verslechtering eerder gesignaleerd en in het netwerk opgelost. Het model is méér dan ketensamenwerking en biedt een uitweg uit de dreigende overbelasting van het zorgstelsel. In Amsterdam werkt het, nu de rest van Nederland nog.