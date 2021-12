Een leven lang leren? Daar is  geen tijd voor

We weten allemaal dat een leven lang leren in de zorg essentieel is. De snelheid van veranderingen van de technologie maakt het voor medewerkers soms uitdagend om die veranderingen bij te benen. We weten dat we mensen niet meer aan moeten nemen op basis van hun huidige kennis, maar op basis van de snelheid waarmee ze nieuwe kennis tot zich nemen. We weten dat zorgprofessionals gedreven zijn om de best mogelijke zorg te leveren en daarvoor willen ze zichzelf blijvend ontwikkelen. Ze willen gewaardeerd worden en uitgedaagd worden. Maar we weten ook dat mensen wel ruimte in hun hoofd moeten hebben om te kunnen leren. Om überhaupt deel te kunnen nemen aan leeractiviteiten. En ze moeten tijd hebben, krijgen en voelen om te leren. En juist daar gaat het vaak mis op het moment…