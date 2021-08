eOverdracht slaagt als alle partijen meedoen

“In mijn beleving gebeurde er relatief weinig rond informatisering en standaardisatie binnen het verpleegkundig proces”, vertelt Daniëlle van der Meer van Nictiz. “Behalve de invoering van het EPD / ECD, dat echter nog veel vrije-tekstvelden bevatte. Maar toen ik na tien jaar Azië terugkwam in Nederland was daar opeens eOverdracht.” Renate Kieft (V&VN) beaamt dit: “Jaren waren nodig omdat eOverdracht echt een verandering betreft. Maar de informatiestandaard eOverdracht wordt nu echt in gebruik genomen. Er is veel werk verzet en samen met het veld gaan we mooie resultaten behalen: het verminderen van administratieve lasten en geen informatieverlies meer.”