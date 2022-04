Europese patiëntsamenvattingen ontvangen met NCPeH-NL

Niet elke patiënt die in Nederland in het ziekenhuis terechtkomt, spreekt vloeiend Nederlands. In dat geval is het voor zorgverleners soms lastig de relevante medische gegevens te achterhalen. Een complete en digitale patiëntsamenvatting met Nederlandse vertaling, kan dat probleem oplossen. Het betekent een belangrijke verbetering voor zorgverleners ten opzichte van nu. Dat kan in sommige situaties, bijvoorbeeld een opname in de acute zorg of een medicatie-allergie, van groot belang zijn. Het NCPeH-NL speelt in de verstrekking van deze samenvattingen een belangrijke rol.