Ff vertragen, ff schakelen!

Ik liep net rond op onze nieuwe verpleegafdeling G4Noord ‘Chirurgie en MDL’ in het Amsterdam UMC – waar ik de werkplekmanager van ben. Sinds kort is deze afdeling open en wát een mooie plek is het geworden. Prachtige éénpersoonskamers, schoon en fris. Een grote balie, een moderne medicijnkamer en heldere, brede gangen. Een ‘koffiehok’, nog vrij van vlekken. Een keuken die je zo in je eigen huis zou willen hebben. En gelukkig mét behoud van de geliefde oude piano!