Gaat de gezondheidszorg voor de échte Metaverse?

Ik herinner me het bezoekje aan de virtuele wereld van Second Life in 2006 hooguit als interessante ervaring. Terwijl Second Life opgericht werd vanuit een open en regelvrije gemeenschap, blijkt het nu als centraal platform met ‘immersive virtual reality’-aspecten verder doorgegaan te zijn. Zonder álle cruciale bouwstenen voldeed Second Life – ondanks de idealistische visie van de oprichters destijds – niet aan de voorwaarden om zich te ontwikkelen tot een écht metaverse. Kwestie van timing! Nu kunnen we dat écht gezondheidszorg-Metaverse wél ontwerpen. Stapt u met mij de toekomst in?