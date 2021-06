Gegevens als brandstof voor gezondheidsonderzoek en innovatie

In het Financieel Dagblad pleitten enkele prominenten in maart van dit jaar voor de oprichting van een nationaal technologiebedrijf. Een Nationaal Zorgplatform (NZp) zou het volgens de prominenten mogelijk maken om op grote schaal gezondheidsgegevens van burgers te delen, in het belang van iedereen. Grootschalige toegang tot zorggegevens zou gezondheidsonderzoek en gezondheidsinnovatie een forse boost kunnen geven en de stijgende zorgkosten beteugelen. Het artikel noemt een coöperatieve vereniging waarin alle burgers zijn vertegenwoordigd, die hen regie over data kan geven. Hoe, dat wordt echter niet duidelijk benoemd. Om die discussie verder te brengen, presenteren wij hierbij een aanzet.