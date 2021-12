Geleerde lessen in langdurige ouderenzorg

Een veranderende arbeidsmarkt, toenemende zorgzwaarte van cliënten en de oplopende leeftijd van medewerkers maken innoveren in de ouderenzorg noodzakelijk. Een dergelijke innovatie is de SmartGlass (slimme bril) die de mogelijkheid biedt om mee te kijken door de ogen van een collega en op afstand met elkaar te communiceren (‘beeldbellen met de handen vrij’). De aanname is dat hierdoor mogelijk minder gereisd hoeft te worden en dat de beschikbare zorgcapaciteit flexibeler kan worden ingezet.