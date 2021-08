’Gelijkwaardig samenwerken essentieel voor duurzame zorgtransitie’

“Als digitalisering de insteek is, lopen artsen en verpleegkundigen niet warm voor verandering. Dat gebeurt wel als daarmee de kwaliteit van zorg en hun werkplezier toenemen”, constateert Janneke Brink-Daamen, bestuursvoorzitter van het Tergooi ziekenhuis. Die invalshoek, plus een gelijkwaardige samenwerking met álle VVT-organisaties en huisartsen in de Gooi en Vechtstreek zorgen voor een voortvarend verloop van het programma Zorg Dichterbij. Inmiddels zijn ruim 90 projecten opgezet om zorg dichter bij de patiënt aan te bieden. De noodzaak daartoe onderschrijven de zorgaanbieders in een gezamenlijke regionale visie. Opvallend in de uitvoering daarvan is de projectmatige aanpak, waarbij altijd een zorgprofessional in de lead is en patiënten meedenken over andere zorgprocessen. “Door de zorg anders te organiseren, kunnen we in 2023 verhuizen naar een nieuw ziekenhuis dat 30 procent kleiner is dan de beide huidige locaties”, zegt de bestuurder, die met haar enthousiasme en open houding een voortrekkersrol vervult in deze transformatie.