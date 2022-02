Goede werkplekomgeving must voor zorgmedewerker  Vinood Mangroelal, KPN: ‘Streef samen naar meer werkplekplezier‘

Zorgpersoneel is een schaars goed en die schaarste neemt toe naarmate de vraag naar zorg groeit. Alle reden dus om de zorgmedewerker – aan het bed en ook bij planning, administratie of facilitair – van een goede werkplek te voorzien. Dat gaat verder dan alleen de juiste technische hulpmiddelen, stelt Vinood Mangroelal, directeur KPN Health. “Het gaat er ook om de zorgmedewerker te laten ervaren wat een goede werkplek kan opleveren. Zodat zij zo makkelijk en plezierig mogelijk hun werk kunnen doen. Om dat te realiseren, is het belangrijk om te weten waar je met je ICT staat, voordat je gaat bepalen waar je heen wil.”