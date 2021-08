Groeiende groep leveranciers slaat met NUTS nieuwe koers in

Laten we ons even voorstellen. Wij zijn Nuts. Een community van ICT-leveranciers en andere enthousiaste pioniers in de zorg die actief samenwerken om de zorg digitaal beter op elkaar aan te laten sluiten. Wij geloven dat samenwerken aan open standaarden veel krachtiger is dan concurreren op gegevensuitwisseling en onze systemen gesloten houden.