GZ-Plein: volledig digitale zorg en daar voorbij

GZ-psycholoog Inge Poels werkte jarenlang in de verslavingszorg in de reguliere GGZ, binnen de specialistische GGZinstelling Vincent van Gogh. Daar draaide ze mee in een groot team en binnen gezette kantoortijden. Gedurende haar loopbaan merkte ze dat ze meer behoefte kreeg aan meer vrijheid en flexibiliteit. “Ik wilde weer baas worden over mijn eigen agenda en mijn werk beter kunnen combineren met mijn gezinsleven”, vertelt Poels. Dit merkte ze bij haarzelf, maar zeker ook bij haar cliënten. Daarom zag Poels veel kansen om met behulp van digitalisering de GGZ anders in te richten. Haar proactieve houding resulteerde in een managementfunctie bij Vincent van Gogh, naast haar rol als behandelaar.