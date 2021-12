Happi app: dashboard voor individuele chronische patiënt

Patiënten ziekte-inzicht geven om hun eigen regie te versterken. In het kort is dit de basis voor de apps die Happi ontwikkelt. Het begon in 2017 met de Happi App Hiv, maar inmiddels zijn er ook apps voor andere chronische aandoeningen zoals huid en lever. Oprichter Joop Arends is ervan overtuigd dat het toekomstige succes van apps wordt bepaald door de praktische waarde voor de individuele patiënt. Gebruik van datasets speelt daarin een cruciale rol.