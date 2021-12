Heeft u ook wel eens last van  een niet-pluis-gevoel?

Ik lees de laatste kwartaalrapportage door ter voorbereiding op onze raad van toezicht-vergadering komende week en er bekruipt mij een unheimisch gevoel. Ik heb al op meerdere plekken zaken gelezen die ICT-gerelateerd zijn, maar niet kloppen of niet goed gaan. Ik denk: ‘Eén is een incident, twee keer is een trend’.

