Het gapende gat tussen theorie en praktijk van registratie

We zijn met elkaar volop bezig om ervoor te zorgen dat we informatie digitaal aan het stromen krijgen. Of dat nou in het kader van thuismonitoren is – om je gewicht en bloeddruk bij de dokter te krijgen – of in een poging afstand te doen van het faxapparaat om verwijsgegevens tussen ziekenhuizen te versturen. We hebben het dan (te?) snel over standaarden en techniek om die digitale stromen te realiseren. Maar echt goede uitwisseling begint toch echt nog steeds bij bruikbare registratie.