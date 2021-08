Het gebaande pad volgen?

IJsberend en nagelbijtend staren de managers van een zorgorganisatie naar het voorstel dat op de tafel ligt. Het betreft een offerte voor een éénmalig innovatietraject. Het voorstel is van een gerenommeerd bureau dat internationaal actief is. De offerte is zodanig doorspekt met Engelstalige management-terminologie en de bedragen zodanig astronomisch, dat het wel énorm goed moet zijn.