‘Het laatste dat cloud-aanbieders willen, is verlies van vertrouwen’

In de Nederlandse gezondheidszorg bevindt zich het gebruik van cloudgebaseerde ICT-infrastructuur en -toepassingen nog in een vroeg adoptiestadium. Het snelle opschalen van thuiswerkplekken tijdens de coronacrisis heeft hier al wel enige verandering in gebracht – want via een cloud-aanbieder kun je veel sneller digitale werkplekken inrichten. Andere voordelen van de cloud zijn grootschalige én snellere computercapaciteit. Reden om samen met cloud-aanbieder Amazon Web Services (AWS) dieper te duiken in de drempels en voordelen van de cloud.