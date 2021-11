‘Het menselijke aspect van digitale oplossingen staat voorop’

Digitalisering kan helpen bij het creëren van een prettige, veilige patiëntreis in een hybride zorgwereld. Dat geloven Sander ten Hoedt en Jan Roggeveen van Cisco. De begeleiding voorafgaand aan, tijdens en na een fysieke afspraak, maar ook de digitale elementen van een videoconsult kunnen zo worden geoptimaliseerd. Het combineren van voorheen losse technologieën en toepassingen verbetert de digitale ondersteuning van de patiëntreis en de zorgprocessen voor de behandelaars. Cruciaal daarbij is wel een volledige inbedding in al die processen en het helpen bij de adoptie van technologie.