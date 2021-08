Hoe been ik het toch allemaal bij?

Soms lijkt het alsof de technologische ontwikkelingen en de innovaties steeds sneller komen en nog sneller gaan. Inmiddels staat dit onderwerp als het goed is standaard op de agenda bij elke Raad van Toezicht. En natuurlijk heeft ook het zijn effect op tal van andere onderwerpen die aan de orde komen. Heb je af en toe het gevoel dat je oren klapperen van al het jargon dat voorbijkomt, of is het misschien juist wel eens oorverdovend stil bij het vooruit kijken? Of heb je soms het gevoel dat je in één grote mistbank kijkt? Hoe blijf je nu als lid van de Raad van Toezicht voldoende op de hoogte?