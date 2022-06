Hoe breng je meerwaarde zorgtechnologie in beeld?

De vraag hoe de meerwaarde van zorgtechnologie kan worden gekwantificeerd, blijkt niet eenvoudig te beantwoorden. Vanuit de Innovatie-impuls zijn nu twee instrumenten ontwikkeld die helpen bij het inzichtelijk maken van de verwachte meerwaarde van zorgtechnologie. CZ heeft hier grote belangstelling voor, want de zorgverzekeraar ziet interessant potentieel in toepassing van zorgtechnologie en wil er graag gericht in investeren.