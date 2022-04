‘Hoe houd je je vinger permanent aan de pols van de gebruiker?’

Hoe help je zorgprofessionals in de ggz in het gebruik van e-health? Welke tools en ondersteuning hebben zij nodig, waaraan hebben hun cliënten wel of juist geen behoefte en hoe kan een digitaal platform hierbij helpen? E-health-aanbieder Minddistrict kwam eind 2021 met resultaten uit een kwalitatief onderzoek dat deze vragen en de antwoorden erop in kaart bracht. Het doel: het gebruik van een digitaal ggz-platform zoals van Minddistrict vergroten om zo het effect van een behandeling te verbeteren.