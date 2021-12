Hoe Nuts complexe uitwisselingsvraagstukken praktisch haalbaar maakt ’Spreken is zilver, bouwen is goud’

Nuts regelt maar één ‘laagje’ van gegevensuitwisseling in de zorg, namelijk het stukje dat gaat over veiligheid, vertrouwen en beveiliging. Toch vinden we het belangrijk om de problemen van echte zorgverleners op te lossen met concrete software-implementaties. Hoe pakken we dat aan en wat maakt dat we daar successen mee boeken?