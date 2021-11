Homelab verlaagt drempel voor patiënt en ontlast huisarts

Digitaal betalen, shoppen, reserveren, legitimeren, spelen, films kijken, informatie opzoeken, communiceren: allemaal zijn ze al jaren de gewoonste zaak van de wereld. De komst van nieuwe apps is niet bij te houden. Ze zijn handig en efficiënt en bieden ons als gebruikers gemak, keuzevrijheid en onafhankelijkheid. Als alles werkt tenminste. Tegelijkertijd hechten we, sociale wezens die we zijn, aan menselijk contact en persoonlijke aandacht. Daarom zijn we voor bepaalde zaken terughoudender en sceptischer ten aanzien van digitalisering. De huisartsenzorg is er één van. Vernieuwende initiatieven als Homelab gaan daar naar verwachting verandering in brengen.