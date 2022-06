Hudsonlaboratorium boekt record op record

Het Hudsonlab boekte in de afgelopen maanden het een na het andere record. Dat klinkt tegenstrijdig, want de pandemie is immers op zijn retour. Maar in het hoog-volume laboratorium van Unilabs Nederland in Utrecht was het drukker dan ooit tevoren. In de eerste week van maart werden dagelijks meer dan 20.000 PCR-tests geanalyseerd, met als piek ruim 28.000 op één dag. Daarmee kwam de maximale productiecapaciteit in zicht. In de eerste drie weken van maart werden maar liefst 370.000 tests verwerkt, van het ophalen van swabs – de speekselmonsters bij de testlocaties van de GGDregio’s in het land – tot het doorgeven van de uitslagen. In totaal verwerkte het pandemielab sinds de start begin vorig jaar meer dan 2 miljoen tests.