‘Ik ben een groot voorstander van eigen regie patiënten’

Over niet al te lange tijd moeten vrijwel alle Nederlandse huisartsen hun ICT-systeem kunnen koppelen aan de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van hun patiënten. Wat zijn de voordelen daarvan en wat komt er allemaal bij kijken? Huisarts Annet Dam is positief over de komst van PGO’s. Ze verwacht dat deze een einde maken aan de gebrekkige informatie-uitwisseling bij patiënten die in behandeling zijn bij meerdere zorgverleners. “Als een patiënt in het ziekenhuis is geweest, weet deze vaak eerder wat er aan de hand is dan ik.”