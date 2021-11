Ik krijg het niet op het prioriteitenlijstje van het MT!

Hoewel de beweging rondom Digitale vaardigheden in de zorg een enorme vlucht heeft genomen de afgelopen drie jaar, heeft nog niet iedereen het licht gezien. Honderden organisaties zijn al in de rijdende trein gestapt van de coalitie Digivaardig in de zorg. Er was een run op de subsidie voor het opleiden van digicoaches, waardoor de vouchers al bijna op waren voordat de balie open ging. Het aantal deelnemers aan de evenementen groeit en het aanbod is er al voor vijf sectoren. We weten wat werkt in de aanpak en de kennis is gratis beschikbaar. Het hulpaanbod voor cliënten en patiënten groeit mede dankzij de bibliotheken, seniorweb en de Digihulplijn. En, niet onbelangrijk: talloze zorgprofessionals zijn gegroeid van digistarter naar digitale zorgprofessional en hebben meer zelfvertrouwen, werkplezier en snelheid.