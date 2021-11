In 2023 een PGO voor iedereen

Vrijwel alle Nederlanders onderschrijven het belang van goede toegang tot zorg. Als mensen gevraagd wordt welk maatschappelijk onderwerp ze het belangrijkste vinden, kiezen zij de zorg met overgrote meerderheid, zoals in het jaarlijkse Prinsjesdagonderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS1. Er is een duidelijk verschil in het belang dat jongeren en ouderen aan zorg hechten, maar zelfs onder jongeren scoort zorg als het belangrijkste maatschappelijke onderwerp, op de voet gevolgd door klimaat. Toch is de politieke aandacht voor de zorg beperkt. Niet alleen dát moet veranderen om de zorg te verduurzamen, maar ook het leveren van zorg: de juiste zorg op de juiste plek. Het delen van relevante informatie, zoals via een PGO, kan dit concept in de praktijk ondersteunen. Hier kan en moet de overheid een belangrijke rol in spelen.