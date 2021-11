In elke Europese apotheek duidelijk welk medicijn je krijgt

Stel: je bent op vakantie in het buitenland en komt erachter dat je je medicijnen vergeten bent. Je kunt niet zonder, dus in een lokale apotheek krijg je een middel met dezelfde naam. Helaas bevat dit middel niet dezelfde werkzame stoffen als de naamgenoot in Nederland. Soms kan dit leiden tot bijwerkingen of zelfs een ziekenhuisopname. Zo’n situatie wordt voorkomen wanneer elke apotheker voortaan beschikt over de juiste informatie van beide middelen. UNICOM helpt ervoor te zorgen dat elk geneesmiddel inclusief alle werkzame stoffen die het bevat, binnen Europa nauwkeurig kan worden geïdentificeerd.