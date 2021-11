Informatievaardigheid als  digitale infectiepreventie

Ik las laatst ergens dat 95 procent van ons gedrag op een onbewust niveau plaatsvindt. En dat het bewust maken van dat onbewuste gedrag helpt om tot ander bewust gedrag te komen. Ik moest onmiddellijk denken aan bewustwordingsposters nog uit mijn tijd in het ziekenhuis: stroop je mouwen op, geen sieraden en was je handen na elk contact. Allemaal in de strijd tegen infecties en, laten we eerlijk zijn, het ziet er ook gewoon netjes uit.