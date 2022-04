Intensieve samenwerking aan basis succes draagbare sensor

In de samenwerking tussen een commerciële partij en een ziekenhuis kan een spanningsveld ontstaan wanneer financiële belangen en de belangen van patiënt/zorgverlener uiteen lopen. Bij de ontwikkeling van de Healthdot en praktijkonderzoek naar de werking van deze draagbare sensor van Philips trokken de TU Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis echter vanaf het begin tot nu toe gelijk op. De Healthdot wordt inmiddels steeds breder ingezet voor monitoring op afstand in het ziekenhuis en in de thuissituatie en levert patiënt, zorgprofessional en ziekenhuis vooral voordelen op. “We zijn open naar elkaar en de goede samenwerking heeft ons sneller verder gebracht dan anders mogelijk was”, vertelt de bij de onderzoeken betrokken chirurg Simon Nienhuijs. Samen met cardio-anesthesioloog Arthur Bouwman werkt Nienhuijs aan verdere opschaling van de Healthdot.