Interoplab faciliteert zorgvuldige voorbereiding toepassing PGO

Data over de patiënt moet niet alleen beschikbaar zijn, maar ook geschikt voor hergebruik. In de praktijk leidt dit op meerdere fronten tot problemen. Die moeten wel worden opgelost, niet in de laatste plaats omdat de data ook weer – via het PGO – terugkomen bij de patiënt zelf. Interoplab werpt zich op als onafhankelijk scheidsrechter om de ziekenhuizen en de leveranciers van EPD’s en ECD’s hierop stapsgewijs en zorgvuldig voor te bereiden.