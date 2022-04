Je weet niet wat je niet weet

Onbewust onbekwaam. Bewust onbekwaam… Kun jij het bekende rijtje nog afmaken? Maslow heeft lang geleden vier fasen onderscheiden in het je eigen maken van nieuwe kennis, vaardigheden of competenties. In de eerste fase is de persoon die leert onbewust onbekwaam. Dat wil zeggen: hij is zich niet bewust van een hiaat in kennis, niet bewust van het feit dat hij iets niet beheerst. Hij is zich er niet van bewust dat zijn gedrag niet effectief is in een bepaalde situatie. En dat zie ik dagelijks gebeuren rondom het thema digitale vaardigheden.