Juridische ontzorging met waterdichte contracten

Waterdicht, een nieuwe Innovation Partner van ICT&health, wil de wereld van juridische dienstverlening opschudden: veel meer digitaal en prettiger van vorm en taal. Of het nu gaat om contracten met zzp’ers of het opschonen van de leveringsvoorwaarden. Qua logistiek kijken de drie grondleggers gretig naar de zorg. Want of het nou patiënten betreft of klanten: hoe zorg je dat alle werkprocessen op rolletjes gaan?