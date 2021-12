Laat cybercriminelen digitale revolutie in de zorg niet verstoren

Digitalisering heeft in de zorg een ware revolutie teweeg gebracht. Dit maakt het werk van zorgverleners en patiënten makkelijker. Het is echter maar een kleine stap om digitalisering van een kans in een nachtmerrie te veranderen, zoals door een geslaagde ransomware-aanval. Een kwetsbaarheid in een digitaal toegankelijk device of systeem is snel gevonden en hackers kunnen daar misbruik van maken. Zorg er als zorgaanbieder dan ook altijd voor dat je de belangrijkste cyberrisico’s voor je organisatie in beeld hebt.