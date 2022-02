Living labs: onmisbaar tussen prototype en praktijk

Testen, onderzoeken en doorontwikkelen van zorginnovaties – met en door professionals, patiënten en zorginstellingen: het gebeurt in de tientallen health & technology ‘living labs’ die Nederland rijk is. De labs voorzien in een behoefte: ze geven innovators de kans om samen met zorgprofessionals en patiënten te kijken naar hun wensen en uitdagingen, onderzoek te doen naar de effectiviteit van de zorginnovatie en in kaart te brengen of de uiteindelijke innovatie de gewenste oplossing biedt. Maar wat maakt een living lab tot een goed living lab? Waar staan ze in de productontwikkelingsketen en wat heeft de gezondheidszorg eraan?