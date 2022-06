Longarts in de voorhoede van thuismonitoring

Ze noemde zichzelf ‘sceptisch’ over e-health. Maar inmiddels is ze om. Longarts Renske Vorselaars kreeg dan ook niet de minste vuurdoop: op 1 april 2020 begon zij als longarts en voor ze het wist was ze naar voren geschoven als lid van de commissie e-health van het St. Antonius ziekenhuis. Daar zorgde ze er met collega’s voor dat binnen twee weken COVIDpatiënten thuis gemonitord konden worden. Zonder hulp van buitenaf, want niemand had het nog gedaan.