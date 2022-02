Lucien Engelen (strateeg zorginnovatie): ‘De zorg is de maatschappij een beetje kwijtgeraakt’

“COVID-19 geeft ons een inkijk in hoe de zorg er in 2030 voorstaat als we nu niet vol inzetten op innovatie”, stelt Lucien Engelen. “Terwijl digitale dienstverlening in andere sectoren volkomen normaal is, maakt de zorg hier pas sinds het begin van deze pandemie echt werk van. Patiënten en zorgprofessionals voelen dagelijks het gemis van elders gebruikelijke technologie. Daar is de zorg de maatschappij echt een beetje kwijtgeraakt.” Als CEO van Transform.Health en strateeg digitale zorg voor onder meer Deloitte, het Laurentius ziekenhuis en HIMSS maakt Engelen zich hard voor een nieuw operationeel model in de gezondheidszorg. Digitaal staat daarin centraal, niet alleen bij het verlenen van zorg, maar ook bij preventie. Om deze transformatie goed te laten landen, pleit de gedreven zorginnovator voor het verbeteren van de healthcare user interface en user experience.